«Газпром нефть» готовит к открытию цифровое пространство в Новой Голландии

Ранее компания анонсировала , что для «Цифергауза» была разработана специальная архитектурная концепция, которая объединила основы монументального 200-летнего здания из старинного кирпича с современным пространством для работы и отдыха. Архитекторы сохранили историческую преемственность адмиралтейских зданий, которые два века назад использовались для вертикального хранения корабельного леса. При этом стилистика внутренних интерьеров будет создавать атмосферу лаборатории будущего.

Новое пространство «Цифергауз» появится в отреставрированном «Доме 12» на острове Новая Голландия. Его резидентами станут более 300 разработчиков в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов и промышленной цифровой трансформации. О планах развития проекта изданию «Cобака.ru» рассказала член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина.

Особенностью нового пространства станет совмещение рабочей зоны и открытых локаций, которые смогут посетить все желающие. Там откроется площадка для digital-выставок, а также лекторий.

Как отметила Елена Илюхина, благодаря новым престижным рабочим местам Петербург сможет изменить ситуацию с «утечкой мозгов» и молодых специалистов в Москву и за рубеж.

Также представитель компании заявила, что надеется на успех еще одного инфраструктурного проекта «Газпром нефти» в Красногвардейском районе. «Я горжусь, что мы построили самое высокое здание Европы – Лахта Центр — и смогли изменить облик морского фасада города. Сейчас это один из любимых районов для всех, что видно и по количеству фотографий в соцсетях. В будущем, надеюсь, аналогичная судьба ждет и район Охтинского мыса, где мы планируем развитие инновационной городской и деловой среды», — заявила она.