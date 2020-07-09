«Газпром нефть» готовит к открытию цифровое пространство в Новой Голландии
Новое пространство «Цифергауз» появится в отреставрированном «Доме 12» на острове Новая Голландия. Его резидентами станут более 300 разработчиков в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов и промышленной цифровой трансформации. О планах развития проекта изданию «Cобака.ru» рассказала член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина.
Ранее компания анонсировала, что для «Цифергауза» была разработана специальная архитектурная концепция, которая объединила основы монументального 200-летнего здания из старинного кирпича с современным пространством для работы и отдыха. Архитекторы сохранили историческую преемственность адмиралтейских зданий, которые два века назад использовались для вертикального хранения корабельного леса. При этом стилистика внутренних интерьеров будет создавать атмосферу лаборатории будущего.
Особенностью нового пространства станет совмещение рабочей зоны и открытых локаций, которые смогут посетить все желающие. Там откроется площадка для digital-выставок, а также лекторий.
Как отметила Елена Илюхина, благодаря новым престижным рабочим местам Петербург сможет изменить ситуацию с «утечкой мозгов» и молодых специалистов в Москву и за рубеж.
Также представитель компании заявила, что надеется на успех еще одного инфраструктурного проекта «Газпром нефти» в Красногвардейском районе. «Я горжусь, что мы построили самое высокое здание Европы – Лахта Центр — и смогли изменить облик морского фасада города. Сейчас это один из любимых районов для всех, что видно и по количеству фотографий в соцсетях. В будущем, надеюсь, аналогичная судьба ждет и район Охтинского мыса, где мы планируем развитие инновационной городской и деловой среды», — заявила она.