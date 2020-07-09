Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств

Следственный комитет России предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом вечером 9 июля журналистов проинформировала официальный представитель СК Светлана Петренко.



«По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области», - приводит слова Петренко сайт СК РФ.

Ему вменяется покушение на убийство и организация убийств (ст. 33 ч. 3 и ст. 105).