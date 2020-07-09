Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств
Следственный комитет России предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом вечером 9 июля журналистов проинформировала официальный представитель СК Светлана Петренко.
«По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области», - приводит слова Петренко сайт СК РФ.
Ему вменяется покушение на убийство и организация убийств (ст. 33 ч. 3 и ст. 105).
Также уточняется, что Фургал допрошен в качестве обвиняемого.
Как сообщает РИА Новости, допрос главы Хабаровского края продолжался шесть часов, после чего его увезли из СК РФ.
Напомним, в ночь на 9 июля Сергея Фургала задержали сотрудники ФСБ по делу об организации убийств предпринимателей региона в 2004–2005 годах. По данным в СМИ, в уголовном деле есть эпизоды об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. РБК добавляет, что Фургала также проверяют на причастность к убийствам предпринимателей Александра Адамова и Романа Сандалова.
Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов. Фургал является членом ЛДПР.