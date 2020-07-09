На дороги Калининского района запускают пригородное предприятие. «Коломяжское» снесло жалобой предыдущего победителя аукциона

Новый протокол рассмотрения вторых частей заявок был опубликован накануне. Напомним, провести процедуру повторно предписало УФАС. Как и в первый раз, рассматривали три заявки. Однако заявку «СП Северное», которое в первый раз выиграло аукцион, в этот раз признали не соответствующей требованиям. Соответственно, победителем стало «Пригородное ДРСУ №1», которое до этого занимало второе место. Эта компания принадлежит правительству Ленобласти и является постоянным подрядчиком Ленавтодора.

В данном случае интрига не в том, кто получил контракт, а кто не получил. «Фонтанка» подробно следила за тем, как «СП Северное», ранее работавшее на субподряде, впервые попробовало заявиться на аукцион по содержанию дорог до конца 2021 года. Традиционно эти контракты достаются сложившемуся коллективу подрядчиков комблага, новых участников там не было давно. В этот раз в 16 районах получилось так же, однако «СП Северное» выиграло аукцион в Калининском районе.

После этого городское предприятия «Коломяжское», которое заняло третье место, подало жалобу в УФАС. Главный смысл: у «СП Северное» нет опыта генподряда, значит оно не предоставило доказательств соответствующего опыта. Ранее УФАС в рамках дела о «снежном картеле» настаивало, что некоторые субподрядчики могут выступать конкурентами на аукционах. Однако в этот раз оно решило жалобу признать обоснованной. В итоге заявки пересмотрели с новым результатом. «СП Северное» обратилось в прокуратуру и в суд.