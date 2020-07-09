Роскомнадзор пообещал «достаточно жесткую» форму маркировки зарубежных СМИ-иноагентов

Требования к форме маркировки зарубежных СМИ-иноагентов будут жесткими. Об этом в четверг сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ.

«По поводу маркировки иностранных СМИ-иноагентов. Да, должны маркироваться. Есть еще требования по форме маркировки. Сейчас данные нормативные акты проходят процедуру согласования. Надеемся, что в ближайшее время они будут приняты и зарегистрированы Минюстом», — цитирует его ТАСС.