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09.07.2020 19:58
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Роскомнадзор пообещал «достаточно жесткую» форму маркировки зарубежных СМИ-иноагентов

Требования к форме маркировки зарубежных СМИ-иноагентов будут жесткими. Об этом в четверг сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ.

«По поводу маркировки иностранных СМИ-иноагентов. Да, должны маркироваться. Есть еще требования по форме маркировки. Сейчас данные нормативные акты проходят процедуру согласования. Надеемся, что в ближайшее время они будут приняты и зарегистрированы Минюстом», — цитирует его ТАСС.

«Как разработчик мы предусмотрели достаточно жесткие требования к такой форме», — добавил Субботин, отказавшись раскрыть дополнительные детали формы маркировки.

Он выразил надежду на то, что уже в ближайшее время можно будет «по полной программе применять административную ответственность на них [СМИ-иноагентов]».

Основной закон о СМИ-иноагентах депутаты приняли в ноябре 2017 года. Как сказано в законе, «СМИ, выполняющими функции иностранного агента», могут быть признаны как зарегистрированные за рубежом юрлица, так и иностранные структуры без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Критерием попадания в список является получение «денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц».

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Комментарии (1)

Дмитрий Р.
Так их, тварей продажных, агентов гейропейских!
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