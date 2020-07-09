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09.07.2020 19:47
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Набережную у Летнего сада в воскресенье перекроют, а у Лебяжьей канавки запретят парковаться. Дорогу займут киношники

Съёмки фильма «Родитель» перекроют участок набережной у Троицкого моста в Петербурге ночью 12 июля.

Как сообщает 9 июля комитет по развитию транспортной инфраструктуры, участок Дворцовой набережной вдоль Летнего сада перекроют в половине второго ночи 12 июля, снимать кино там будут до полудня следующего дня. На набережной Лебяжьей канавки в это время запретят парковаться.

Судя по схеме объезда с названием снимаемой сцены, киношники планируют устроить на набережной аварию. Найти информацию о самом фильме «Родитель» «Фонтанке» не удалось.

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