Набережную у Летнего сада в воскресенье перекроют, а у Лебяжьей канавки запретят парковаться. Дорогу займут киношники
Съёмки фильма «Родитель» перекроют участок набережной у Троицкого моста в Петербурге ночью 12 июля.
Как сообщает 9 июля комитет по развитию транспортной инфраструктуры, участок Дворцовой набережной вдоль Летнего сада перекроют в половине второго ночи 12 июля, снимать кино там будут до полудня следующего дня. На набережной Лебяжьей канавки в это время запретят парковаться.
Судя по схеме объезда с названием снимаемой сцены, киношники планируют устроить на набережной аварию. Найти информацию о самом фильме «Родитель» «Фонтанке» не удалось.