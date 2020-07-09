На английском не поняли — держите на русском. Дуров рассказал, как бороться с IT-гигантами

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, как бороться с тем, что Apple и Google уничтожают стартапы. Сначала он выпустил материал на английском языке, но после того, как многие СМИ его неправильно процитировали в переводе, перевел текст на русский. Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале 9 июля. По словам основателя Telegram, в 2016 году мессенджер хотел запустить платформу для создателей игр из Восточной Европы. Однако планам помешала американская корпорация Apple — она сорвала запуск новой платформы, пригрозив удалением из AppStore. В итоге компании пришлось удалить созданный каталог игр и почти весь интерфейс платформы.



«Дело в том, что Apple, пользуясь монопольным положением, требует от всех разработчиков приложений в AppStore перечислять ей 30% от оборота с продажи любых цифровых услуг, — пишет Дуров — Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone».

При этом компания не инвестирует в создание сторонних приложений и, в отличие от разработчиков, ничем не рискует. Почти так же, как и Google. В итоге, как отмечает Дуров, у программистов остается только две трети всей выручки, а ее приходится тратить на зарплаты, хостинг, маркетинг, лицензии и налоги. В итоге фирмы держатся на грани «экономического выживания» в то время, как Apple и Google оставляют деньги на своих счетах и не вкладывают средства в развитие стартапов.

«Это беспрецедентный по своему масштабу пример централизации и дисбаланса, когда целые секторы цифровой экономики оказываются обескровлены непомерным сбором, возможным только в условиях отсутствия конкуренции», — считает Дуров. По его оценкам, таким образом, Apple использует разработчиков не только в качестве источника прибыли, но и как бесплатную рабочую силу.

