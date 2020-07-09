«Ленэнерго» включило свет во всех дома в районе «Чкаловской»
Во все дома, которые остались без света из-за нарушения на линии электропередачи, вернулось электричество. Об этом около 19 часов 9 июля «Фонтанке» сообщили в «Ленэнерго».
«Электроснабжение восстановлено, все потребители получают электроэнергию», — уверили в компании.
Как писала «Фонтанка», около 17 часов в редакцию и администрацию Петроградского района стали поступать жалобы от жителей квартир в районе станции метро «Чкаловская» о том, что в домах пропал свет.
Как сообщали в «Ленэнерго», произошло технологическое нарушение на линии электропередачи 6 кВ.
Бригада выехала на место сразу после поступления сигнала об отключении. В часть домов электричество удалось вернуть уже к половине шестого.