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09.07.2020 19:12
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«Ленэнерго» включило свет во всех дома в районе «Чкаловской»

Во все дома, которые остались без света из-за нарушения на линии электропередачи, вернулось электричество. Об этом около 19 часов 9 июля «Фонтанке» сообщили в «Ленэнерго».

«Электроснабжение восстановлено, все потребители получают электроэнергию», — уверили в компании.

Как писала «Фонтанка», около 17 часов в редакцию и администрацию Петроградского района стали поступать жалобы от жителей квартир в районе станции метро «Чкаловская» о том, что в домах пропал свет.

Как сообщали в «Ленэнерго», произошло технологическое нарушение на линии электропередачи 6 кВ.

Бригада выехала на место сразу после поступления сигнала об отключении. В часть домов электричество удалось вернуть уже к половине шестого.

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