Подростки устроили столкновение скутера и мотороллера в поселке им. Свердлова. Все четверо уехали в больницу
Четверо подростков пострадали в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти днем 9 июля. Они ехали на двухколесных транспортных средствах и не разминулись на поселковой дороге.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 13:40 у дома 30а по улице Щербинка в поселке им. Свердлова. По предварительным данным, 13-летний мальчик на скутере Elegant, двигаясь по дворовой территории от 1-го микрорайона в сторону 2-го микрорайона, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотороллером «С-Мото».
В результате ДТП водитель скутера получил тяжелые травмы. Его 12-летний пассажир, а также 17-летний водитель мотороллера и его пассажирка лет 14–15 получили легкие травмы. Всех четверых доставили во всеволожскую центральную районную больницу.