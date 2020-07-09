Четверо подростков пострадали в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти днем 9 июля. Они ехали на двухколесных транспортных средствах и не разминулись на поселковой дороге.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 13:40 у дома 30а по улице Щербинка в поселке им. Свердлова. По предварительным данным, 13-летний мальчик на скутере Elegant, двигаясь по дворовой территории от 1-го микрорайона в сторону 2-го микрорайона, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотороллером «С-Мото».