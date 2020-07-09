В квартале в районе «Чкаловской» вечером отключился свет. «Ленэнерго» электричество вернуло лишь в часть домов

Письмо читателей о том, что в целом квартале в районе станции метро «Чкаловская» нет света, стали поступать на «Фонтанку» около 17 часов 9 июля.



В администрации Петроградского района нашему изданию подтвердили, что из-за неполадок на линии электропередачи электричество пропало в нескольких домах. В дежурную службу района поступили жалобы жителей как минимум 10 домов, но их география обширна: от Колпинской улицы до Малого проспекта и от Мончегорской до Малого проспекта П. С.



В пресс-службе «Ленэнерго» подтвердили, что специалисты «Россети Ленэнерго» ведут работы по восстановлению электроснабжения в части Петроградского района после технологического нарушения на линии электропередачи 6 кВ.

