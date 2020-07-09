FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 18:47
0
Печать

В квартале в районе «Чкаловской» вечером отключился свет. «Ленэнерго» электричество вернуло лишь в часть домов

Письмо читателей о том, что в целом квартале в районе станции метро «Чкаловская» нет света, стали поступать на «Фонтанку» около 17 часов 9 июля.

В администрации Петроградского района нашему изданию подтвердили, что из-за неполадок на линии электропередачи электричество пропало в нескольких домах. В дежурную службу района поступили жалобы жителей как минимум 10 домов, но их география обширна: от Колпинской улицы до Малого проспекта и от Мончегорской до Малого проспекта П. С.

В пресс-службе «Ленэнерго» подтвердили, что специалисты «Россети Ленэнерго» ведут работы по восстановлению электроснабжения в части Петроградского района после технологического нарушения на линии электропередачи 6 кВ.

«Бригада выехала на место сразу после поступления сигнала об отключении. Часть потребителей запитана с 17:27, в ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено», — уточнили в компании.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний