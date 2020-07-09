Бывший руководитель нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский заявил, что обыски, которые в четверг, 9 июля, прошли по адресам участников «Открытой России» и кампании против принятия конституционных поправок «НЕТ!», являются следствием прошедшего плебисцита. Отметим, официально их проводили в рамках дела «ЮКОСа». Заявление опального бизнесмена «Фонтанке» передала его пресс-служба.

«Причина сегодняшних массированных обысков — кампания «НЕТ!». Спецоперация по обнулению — главное, что сейчас заботит власть. А вместо единогласного одобрения путинских поправок в Конституцию 1 июля все обсуждали экзитполы кампании «НЕТ!», которые показали результаты, сильно отличающиеся от официальных», — комментирует события четверга в отношении своих сторонников Ходорковский. И упоминает также митинги, которые собирались провести в Москве и Петербурге. Власти двух столиц заявки на проведение мероприятий не согласовали.



Экзитполы «Открытой России» 1 июля фиксировали существенное расхождение цифр с экзитполами ВЦИОМ и ещё большее расхождение с итоговыми результатами голосования, что подробно проанализировал для «Фонтанки» соавтор независимых экзитполов, социолог, профессор «Шанинки» Григорий Юдин.

Рано утром 9 июля следователи СК пришли по адресам сразу нескольких сторонников «Открытой России», журналистов «МБХ Медиа» и кураторов кампании «НЕТ!». Позже около офиса «Открытой России» в Москве был задержан исполнительный директор организации Андрей Пивоваров. В «Открытой России» сообщили «Фонтанке», что онлайн-камера из офиса перестала работать в режиме записи видео за сутки до появления следователей, а во время обыска силовики и вовсе вырвали провода из стены, чтобы прервать трансляцию.

Открытая Россия

Через несколько часов сторонники задержанных сообщили, что при обыске в квартире муниципального депутата Юлии Галяминой следователи искали документы, подтверждающие связь с уголовными делом 2003 года против руководства НК «ЮКОС».



«Сергея Простакова после обыска везут на допрос в СК по «делу "ЮКОСА"». В 1993 году, когда основали «ЮКОС», Серёге было 5 (пять) лет. В 2003-м, когда Ходорковского арестовали, Серёге было 15 лет», — написала о судьбе ещё одного из задержанных куратор кампании «НЕТ!» Марина Литвинович у себя в Facebook.

«Конечно же никто из подвергшихся сегодня обыскам и допросам не имел и не мог иметь отношения ни к покупке ОАО «Апатит» в 1994 году, ни к делу «ЮКОСа» 2003 года, — ответил Михаил Ходорковский на сообщения о связи политических активистов со своими уголовными делами. — Нарочитая абсурдность использования этого уголовного дела спустя 17 лет после возбуждения подчеркивает политический характер этих действий».

Обыски совпали с кампанией публичного осуждения «иностранного вмешательства» в плебисцит по конституционным поправкам. Группа сенаторов раскритиковала кампанию «НЕТ!». Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала наказать тех, кто смог проголосовать несколько раз. В ходе досрочного голосования Памфилова отмечала, что запрета на агитацию против поправок не существует.

