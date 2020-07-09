Полиция Австрии рассказала, почему критиковавший Кадырова чеченец мог получить пулю в голову
Две основные версии насильственной смерти россиянина в Австрии, критиковавшего Рамзана Кадырова, — заказное убийство и обычная ссора. Об этом сообщает РБК 9 июля со ссылкой на представителя полиции Нижней Австрии Иоганна Баумшлагера.
В ходе пресс-конференции он рассказал, что в убийстве в городе Герасдорф-бай-Вин 43-летнего мужчины подозреваются двое других граждан России, они задержаны.
Убитого австрийская полиция называет Мартин Б. и Мамихан У., по данным изданий «Кавказ.Реалии» и «Кавказский узел», погибшего звали Мамихан Умаров, и он был известен как блогер Анзор из Вены.
Россиянин ранее получил в Австрии политическое убежище, но незадолго до смерти этого статуса его лишили, и мужчина пытался это решение оспорить. То же самое было и с подозреваемыми — мужчинами 37 и 47 лет. Все трое — выходцы из Чечни.
По словам Баумшлагера, мотив убийства до конца не установлен. Не исключается заказное убийство, но есть и вторая версия — Мимихана могли застрелить в результате ссоры.
По данным местных СМИ, в ходе обысков у подозреваемых конфисковали два пистолета; какой из них является орудием убийства, пока не установлено. Убитый получил несколько пуль в верхнюю часть тела, выстрел в голову стал смертельным. Издание Meinbezirk.at пишет, что когда россиянин в начале 2020 года стал публиковать видеоролики с критикой Рамзана Кадырова, в его адрес посыпались угрозы. Представитель полиции сказал, что австрийская спецслужба BVT предлагала блогеру охрану, но тот отказался.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично». Глава Чечни выдвинул версию о том, что его критика убили «настроенные против России спецслужбы».
4 июля в городе Герасдорф-бай-Вине, недалеко от Вены, нашли тело 43-летнего россиянина с огнестрельным ранением. После появились предположения, что убитый — Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. С 2005 года он живет в Австрии, местные документы выписаны на имя Мартина Бека. Господин Умаров вел YouTube-канал, на котором в том числе критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. В феврале 2020 года во Франции был убит чеченский блогер Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый.