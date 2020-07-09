Полиция Австрии рассказала, почему критиковавший Кадырова чеченец мог получить пулю в голову

Две основные версии насильственной смерти россиянина в Австрии, критиковавшего Рамзана Кадырова, — заказное убийство и обычная ссора. Об этом сообщает РБК 9 июля со ссылкой на представителя полиции Нижней Австрии Иоганна Баумшлагера.

В ходе пресс-конференции он рассказал, что в убийстве в городе Герасдорф-бай-Вин 43-летнего мужчины подозреваются двое других граждан России, они задержаны.

Убитого австрийская полиция называет Мартин Б. и Мамихан У., по данным изданий «Кавказ.Реалии» и «Кавказский узел», погибшего звали Мамихан Умаров, и он был известен как блогер Анзор из Вены.