Не только мосты в Петербурге ловят грузовики в ловушку. В Кировском районе Петербурга водитель решил, что частично снятый асфальт его не остановит, но ошибся.



Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Роман, днем 9 июля грузовик Iveco, судя по наклейкам, развозящий товары для магазинов «Пятерочка», застрял на тротуаре улицы Лёни Голикова, напротив дома 53. На фото видно, что там ведутся работы и частично вырезан асфальт со стороны газона, и водитель зачем-то решил проехать именно по траншее.