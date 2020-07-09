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09.07.2020 18:22
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Не мостами едиными: на Лёни Голикова грузовик застрял на перекопанном тротуаре

Не только мосты в Петербурге ловят грузовики в ловушку. В Кировском районе Петербурга водитель решил, что частично снятый асфальт его не остановит, но ошибся.

Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Роман, днем 9 июля грузовик Iveco, судя по наклейкам, развозящий товары для магазинов «Пятерочка», застрял на тротуаре улицы Лёни Голикова, напротив дома 53. На фото видно, что там ведутся работы и частично вырезан асфальт со стороны газона, и водитель зачем-то решил проехать именно по траншее.

«Нет там «Пятерочки» прям рядом. Есть чуть дальше, и к ней подъезд нормальный, просто с дороги во двор», — отметила участница группы Люба.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

incandescent
А зачем номерочек-то заблуррили? Страна и ГИБДД должны знать героев покатушек по тротуатру.
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