FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 18:40
0
Печать

Площадь Искусств подсветили дорожным знаком. Креатив объяснили заботой о здоровье граждан

Корреспондент «Фонтанки» обратил внимание на необычный элемент в оформлении площади Искусств. Вместо стекла художественной подсветки к мостовой прикрутили дорожный знак.

Речь идет о пешеходной зоне вдоль здания Российской гимназии при Государственном Русском музее. В «Ленсвете» «Фонтанке» подтвердили, что художественная подсветка здесь находится на балансе предприятия и с начала недели ведётся плановый текущий ремонт прожекторов, размещённых в нишах тротуара. В процессе снимаются стёкла, извлекается светильник, проводится диагностика и необходимые восстановительные работы с последующей установкой на место.

автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр

«8 июля при проведении работ у специалистов лопнуло защитное стекло, и для того, чтобы не оставлять светильник открытым, была принята временная мера для обеспечения безопасности жизнедеятельности горожан из подручных имеющихся материалов (в данном случае дорожного знака) закрыть нишу, — пояснили необычный дизайн в «Ленсвете». —Сегодня, 9 июля, вместо дорожного знака установлена металлическая пластина в размер ниши, в ближайшее время будет установлено стекло».

Напомним, в действующей редакции городского бюджета на содержание, эксплуатацию и развитие уличного освещения и художественной подсветки в 2020 году выделяется 1,5 млрд.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний