Речь идет о пешеходной зоне вдоль здания Российской гимназии при Государственном Русском музее. В «Ленсвете» «Фонтанке» подтвердили, что художественная подсветка здесь находится на балансе предприятия и с начала недели ведётся плановый текущий ремонт прожекторов, размещённых в нишах тротуара. В процессе снимаются стёкла, извлекается светильник, проводится диагностика и необходимые восстановительные работы с последующей установкой на место.

«8 июля при проведении работ у специалистов лопнуло защитное стекло, и для того, чтобы не оставлять светильник открытым, была принята временная мера для обеспечения безопасности жизнедеятельности горожан из подручных имеющихся материалов (в данном случае дорожного знака) закрыть нишу, — пояснили необычный дизайн в «Ленсвете». —Сегодня, 9 июля, вместо дорожного знака установлена металлическая пластина в размер ниши, в ближайшее время будет установлено стекло».

Напомним, в действующей редакции городского бюджета на содержание, эксплуатацию и развитие уличного освещения и художественной подсветки в 2020 году выделяется 1,5 млрд.