Белорусский журналист заявил, что пошутил про задержание сотрудников ГРУ. «Информация разглашению не подлежит»
Журналист Петр Петровский, ранее 9 июля сообщивший о задержании в Белоруссии сотрудников ГРУ РФ, заявил, что пошутил. Он удалил свой предыдущий пост в Facebook.
В новом сообщении журналист пишет, что решил таким образом «проверить СМИ на прочность». И добавил: «Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит».
Напомним, ранее Петровский сообщил, что в Белоруссии якобы задержаны четыре сотрудника ГРУ РФ, которые работали в команде оппозиционера Сергея Тихановского.