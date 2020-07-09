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09.07.2020 18:01
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Белорусский журналист заявил, что пошутил про задержание сотрудников ГРУ. «Информация разглашению не подлежит»

Журналист Петр Петровский, ранее 9 июля сообщивший о задержании в Белоруссии сотрудников ГРУ РФ, заявил, что пошутил. Он удалил свой предыдущий пост в Facebook.

В новом сообщении журналист пишет, что решил таким образом «проверить СМИ на прочность». И добавил: «Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит».

Напомним, ранее Петровский сообщил, что в Белоруссии якобы задержаны четыре сотрудника ГРУ РФ, которые работали в команде оппозиционера Сергея Тихановского.

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