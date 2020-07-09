Финские метеорологи предупреждают о мощном циклоне в выходные

Через Финский залив в предстоящие выходные пройдёт мощный антициклон, сообщает 9 июля Метеорологический институт Финляндии.
Порывы ветра приблизятся к штормовым отметкам. В восточной части залива, ближе к Петербургу, они могут достичь 14 м/с.
Ливень в Северной столице пройдёт с 70-процентной вероятностью при температуре +20 градусов Цельсия. По данным Foreca, дождь пройдёт днём в субботу, 11 июля. Небольшие осадки прогнозирует и Северо-Западный гидрометцентр.
Suomeen nousee lauantaina etelästä voimakas #matalapaine, joka sateen lisäksi saattaa voimistaa tuulia jopa myrskylukemiin. Ennusteessa on edelleen epävarmuutta, mutta viimeistään nyt kannattaa ottaa varoitukset seurantaan! https://t.co/8yRzqDZvuC #sää #puuskat #varoitus pic.twitter.com/tnlb17g520— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) July 8, 2020