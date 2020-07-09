FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 17:57
4
Печать

Финские метеорологи предупреждают о мощном циклоне в выходные

Через Финский залив в предстоящие выходные пройдёт мощный антициклон, сообщает 9 июля Метеорологический институт Финляндии.

Порывы ветра приблизятся к штормовым отметкам. В восточной части залива, ближе к Петербургу, они могут достичь 14 м/с.

Ливень в Северной столице пройдёт с 70-процентной вероятностью при температуре +20 градусов Цельсия. По данным Foreca, дождь пройдёт днём в субботу, 11 июля. Небольшие осадки прогнозирует и Северо-Западный гидрометцентр.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Юра Алекс
Финские метеорологи предупреждают, а российские тихо курят в сторонке, они вчера уже визжали о грозе, но не случилось, увы...
coronel
Низкое давление - это циклон.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Финские метеорологи предупреждают о мощном циклоне на выходных
Через Финский залив на предстоящих выходных пройдёт мощный антициклон

чья нога?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний