Главный инфекционист США: Мир пока в начале глобальной пандемии

Инфекционист, главный эксперт группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи уверен, что мир еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса. Как пишет «Интерфакс» 9 июля, COVID-19 просто переместился на юг.



«Мы видим крупные вспышки (коронавируса. — ИФ) в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», — сказал Фаучи в интервью, которое цитирует агентство.



По мнению инфекциониста, отсутствие взаимодействия между властями разных стран приводит к тому, что вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев. Кроме того, Фаучи указал, что вспышку коронавируса в США по-прежнему не удалось взять под контроль.

