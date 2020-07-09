FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 17:51
0
Печать

Главный инфекционист США: Мир пока в начале глобальной пандемии

Инфекционист, главный эксперт группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи уверен, что мир еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса. Как пишет «Интерфакс» 9 июля, COVID-19 просто переместился на юг.

«Мы видим крупные вспышки (коронавируса. — ИФ) в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», — сказал Фаучи в интервью, которое цитирует агентство.

По мнению инфекциониста, отсутствие взаимодействия между властями разных стран приводит к тому, что вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев. Кроме того, Фаучи указал, что вспышку коронавируса в США по-прежнему не удалось взять под контроль.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Соединенных Штатах с начала вспышки вируса диагностировано более 3,1 млн случаев заражения, причем свыше 134 тыс. заболевших скончались.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний