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09.07.2020 17:45
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Журналист после встречи с Лукашенко: в Белоруссии задержаны четыре сотрудника ГРУ РФ

В Белоруссии задержаны четыре сотрудника ГРУ РФ. Об этом после встречи Лукашенко с представителями СМИ 9 июля сообщил в своем Facebook один из ее участников, журналист Петр Петровский.

«Только от президента. Было очень интересно. Особенно про четырех сотрудников ГРУ РФ, задержанных в Беларуси», — написал он.

В комментариях он уточнил, что российские разведчики якобы работали в команде белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Тихановский выдвигался в кандидаты на пост президента страны, однако ему отказали в регистрации. На него возбуждены несколько уголовных дел — в частности, об «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». В итоге в президенты выдвинулась его жена Светлана. Сам Тихановский возглавил ее инициативную группу.

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