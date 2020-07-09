Апартаменты в Москве и Петербурге: на что обратить внимание?

В крупных городах свободные участки для застройки — ресурс конечный и дорогой: поэтому девелоперы ищут эффективные способы ее использования. Один из них — строительство апартаментов в привлекательных локациях. По данным Becar, апартаменты на рынке первичной недвижимости Москвы занимает порядка 30%. Подобный формат в уже сложившемся и развитом районе многие рассматривают как постоянное место проживания для себя или объект для долгосрочной аренды. Но есть и другая стратегия.



В Петербурге среди 56 заявленных проектов апартаментов 27 позиционируются как инвестиционные. В этом случае собственник покупает апартаменты, которые передает в управление, получая арендный доход, при этом от управления и решения проблем арендаторов собственник также избавлен.



Доходность проектов зависит от модели управления: сервисные апартаменты чаще ориентированы на долгие сроки проживания и меньшую ротацию арендаторов, кондо-отели работают по принципу классической гостиницы. Средний срок размещения здесь составляет 1–3 дня. На рынке звучат обещания разного уровня доходности для собственника, но наш опыт показывает, что ориентироваться стоит не на цифры, а на наличие, опыт и стратегию управляющей компании.

Рассчитывая на потенциальную прибыль от своих вложений, стоит учитывать, что доходность зависит не только от загрузки объекта, которую обеспечивает УК, но и от расходов на его содержание. Выбирая компанию, которой вы доверите в управление актив, важно оценивать не только ее опыт, но систему отчетности. Инвестору должны быть доступны все статьи затрат, в которые входит и вознаграждение УК. Открыв в 2014 году первый проект сети отелей Vertical, мы разработали личный кабинет инвестора, в котором можно работать удаленно и сверять показатели. Для инвесторов, которые хотят сократить время на управление своим активом, это оказалось удобным решением.



В Москве рынок инвестиционных апартаментов развивается медленно, а в Петербурге — быстрее за счет высокой конкуренции среди доходной недвижимости. Учитывая туристический потенциал Петербурга и стабильный рост турпотока, проекты инвестиционных отелей здесь более чем уместны. По данным Becar, стоимость аренды на жилом рынке год от года прирастает в среднем на 5%, а стоимость номеров в гостиницах дорожает на 10%, поэтому апартаменты, как доступный вариант размещения категории 3*, могли бы стать выходом. Интересно и то, как проявил себя рынок инвестиционных отелей и апартаментов в кризис. По данным аналитиков Becar, в первом квартале этого года в Москве средний уровень загрузки апарт-отелей оказался на уровне 25–30%, у классических отелей — 10–15%. Что касается рынка Петербурга, то здесь загрузка была повыше: у апарт-отелей 30–40%, у классических отелей 15–25%. Несмотря на период спада, инвестиционная недвижимость по-прежнему продолжает приносить доход.



Исходя из всего вышеперечисленного, можно отметить, что при выборе проекта — будь то Москва или Санкт-Петербург — инвестору стоит оценить надежность и стратегию застройщика, опыт УК и модель управления объектом, а также перспективы развития рынка.



Vertical We&I — застройщик ООО «ИНТЕРРОСТ», проектная декларация на сайте https://vertical-invest.ru/about/documents

