После массового митинга и драк с полицией в Сербии запретили собираться больше 10 человек. Официальная причина — коронавирус
Сербский премьер-министр объявила об усилении коронавирусных ограничений в республике.
«Первая мера — запрет на проведение публичных собраний более 10 человек как на улице, так и в помещениях», — цитирует 9 июля заявление Аны Брнабич телеканал РТС.
По ее словам, власти также намерены следить за всеми организациями в Белграде, запретив работу с 21.00 до 6.00. Брнабич указала, что ситуация с коронавирусом в республике остается «чрезвычайной».
Она также поддержала идею президента Александра Вучича о введении комендантского часа в Белграде, так как такая мера «даст результат».