«Форд Мондео» из автотранспортного комбината управделами президента попал в аварию на Васильевском острове в Петербурге. «Элитным» пассажирам пришлось пересесть.

Фото с места аварии «Фонтанке» прислали очевидцы днем 9 июля. «Лада» и «Форд» столкнулись возле 54-го дома по 17-й линии; по словам свидетелей аварии, президентская машина разворачивалась из крайнего правого ряда. Столкновение обошлось без пострадавших, за пассажирами «Форда» приехал другой автомобиль, разбитый увез эвакуатор.



Под номером «Форда» красуется надпись, которая говорит о принадлежности машины к автотранспортному комбинату управления делами президента. По данным «Фонтанки», автомобиль действительно числится за этим комбинатом и за ним множество нарушений ПДД — в основном в районе Пулково.

