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09.07.2020 18:10
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На Васильевском «Форд» управделами президента подбил «Ладу». Машина приписана к Конституционному суду

«Форд Мондео» из автотранспортного комбината управделами президента попал в аварию на Васильевском острове в Петербурге. «Элитным» пассажирам пришлось пересесть.

автор фото читательница «Фонтанки» Полина
автор фото читательница «Фонтанки» Полина
автор фото читательница «Фонтанки» Полина
автор фото читательница «Фонтанки» Полина
автор фото читательница «Фонтанки» Полина
автор фото читательница «Фонтанки» Полина

Фото с места аварии «Фонтанке» прислали очевидцы днем 9 июля. «Лада» и «Форд» столкнулись возле 54-го дома по 17-й линии; по словам свидетелей аварии, президентская машина разворачивалась из крайнего правого ряда. Столкновение обошлось без пострадавших, за пассажирами «Форда» приехал другой автомобиль, разбитый увез эвакуатор.

Под номером «Форда» красуется надпись, которая говорит о принадлежности машины к автотранспортному комбинату управления делами президента. По данным «Фонтанки», автомобиль действительно числится за этим комбинатом и за ним множество нарушений ПДД — в основном в районе Пулково.

Как сказано на сайте комбината, филиал в Петербурге открывали, чтобы обслуживать Конституционный суд. Машины можно взять в аренду.

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Комментарии (1)

Lazy
Хана ладоводу, за терроризм посадят
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