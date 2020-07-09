Два съезда на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют на сутки
На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Выборгским шоссе утром пятницы, 10 июля, перекроют два съезда. Ограничения вводятся из-за дорожно-строительных работ, которые проводятся в рамках реконструкции северного участка КАД.
Как сообщает 9 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7:00 10 июля до 7:00 11 июля на развязке будут полностью закрыты съезды № 1 и № 2 — с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД и с внешнего кольца на Выборгское шоссе. Накануне из-за реконструкции перекрывали два съезда на развязке с проспектом Энгельса.
Съезды полностью перекрывают, чтобы положить верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, пояснили в дорожном управлении. Работы выполняет АО «ВАД».