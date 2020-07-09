FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 16:59
0
Печать

Два съезда на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют на сутки

На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Выборгским шоссе утром пятницы, 10 июля, перекроют два съезда. Ограничения вводятся из-за дорожно-строительных работ, которые проводятся в рамках реконструкции северного участка КАД.

Как сообщает 9 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7:00 10 июля до 7:00 11 июля на развязке будут полностью закрыты съезды № 1 и № 2 — с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД и с внешнего кольца на Выборгское шоссе. Накануне из-за реконструкции перекрывали два съезда на развязке с проспектом Энгельса.

Съезды полностью перекрывают, чтобы положить верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, пояснили в дорожном управлении. Работы выполняет АО «ВАД».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний