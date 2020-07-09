Путин призвал сохранить некоторые «коронавирусные» меры поддержки бизнеса и после пандемии
На заседании наблюдательного совета АСИ президент России констатировал, что принятые во время пандемии меры поддержки доказали свою эффективность.
«Многие из них [мер поддержки бизнеса] оказались очень эффективными, и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет <...> эта самая пандемия», — заявил 9 июля Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, властям необходимо обобщить меры поддержки. Также он призвал уделить внимание информационному сопровождению.
С начала пандемии правительство приняло несколько пакетов поддержки бизнеса и экономики. Первый был введен еще в марте. Тогда власти сформировали специальный антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей, которые должны были пойти на льготные кредиты. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки. В этот раз малому и среднему бизнесу, который пострадал от коронавируса, пообещали гранты для выплаты сотрудникам МРОТ при сохранении 90 % занятости на предприятиях. Кроме того, власти пообещали поддержку и системообразующим предприятиям. Третий пакет мер был анонсирован в мае.