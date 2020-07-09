Путин призвал сохранить некоторые «коронавирусные» меры поддержки бизнеса и после пандемии

На заседании наблюдательного совета АСИ президент России констатировал, что принятые во время пандемии меры поддержки доказали свою эффективность.



«Многие из них [мер поддержки бизнеса] оказались очень эффективными, и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет <...> эта самая пандемия», — заявил 9 июля Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, властям необходимо обобщить меры поддержки. Также он призвал уделить внимание информационному сопровождению.

