PayPal отменяет внутрироссийские переводы с августа

Платежная система PayPal прекратит переводы внутри России с начала августа. По информации, размещенной 8 июля на сайте системы, россияне смогут отправлять платежи только зарубежным пользователям.
Изменения в юридические соглашения система внесет 31 июля 2020 года. До этого же периода все пользователи смогут закрыть свои счета. Кроме того, компания уже удалила комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий.
«Мы будем поддерживать только международные платежи: вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России», — говорится на сайте компании.
При этом, как пишет ТАСС, компания не уйдет с российского рынка. Система будет заниматься только трансграничными операциями россиян по отправке и получению платежей.
С 4 июля в России вступили в силу поправки в закон о национальной платежной системе. Электронные кошельки — такие, как «QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и др., — запретили пополнять анонимно. По новым правилам пользователи могут вносить деньги после идентификации личности. Электронные кошельки теперь нельзя пополнить наличными через платежные терминалы, а для перевода средств нужно использовать банковский счет. Операторам также запретили передавать информацию о переводах внутри России на территорию иностранных государств, а также предоставлять доступ к ней из других стан.