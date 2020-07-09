PayPal отменяет внутрироссийские переводы с августа

Платежная система PayPal прекратит переводы внутри России с начала августа. По информации, размещенной 8 июля на сайте системы, россияне смогут отправлять платежи только зарубежным пользователям.



Изменения в юридические соглашения система внесет 31 июля 2020 года. До этого же периода все пользователи смогут закрыть свои счета. Кроме того, компания уже удалила комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий.



«Мы будем поддерживать только международные платежи: вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России», — говорится на сайте компании.

