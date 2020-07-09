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09.07.2020 16:28
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Охранник разгневался на отсутствие туалета в метро Петербурга и обидел сотрудника газом из баллончика. На два года ему придется забыть о работе в ЧОП

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Махлеева. Как сообщает 9 июля объединенная пресс-служба судов, он признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Инцидент, который рассматривал суд, случился в самом начале пандемии в Петербурге — 1 марта в вестибюле станции «Звенигородская». Махлеев, как было установлено, подошел к работнику метрополитена и стал спрашивать, где туалет. В ответ услышал, что на территории метро туалетов для пассажиров не предусмотрено, и распылил в лицо сотруднику химическое вещество.

Работник метрополитена получил химический ожог лица и обоих глаз. Лечение продлилось 21 день.

Махлеев в суде вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, от дачи показаний отказался.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, с дополнительным наказанием в виде запрета заниматься частной охранной деятельностью на срок 2 года.

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Комментарии (16)

Pupin
Вообще давно пора сделать туалеты в метро, бывают такие ситуации, когда очень надо.
Гражданкa
думаю, попросил бы без наездов, его бы отвели
lamer
В девяностых старшей приспичило на Пушкинской. Без проблем "красная шапочка" провела в служебный. Прошлым летом у меня в вагоне кровь носом пошла. Попросил пустить умыться, так не пустили. Стафф онли, блин.
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