Охранник разгневался на отсутствие туалета в метро Петербурга и обидел сотрудника газом из баллончика. На два года ему придется забыть о работе в ЧОП
Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Махлеева. Как сообщает 9 июля объединенная пресс-служба судов, он признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Инцидент, который рассматривал суд, случился в самом начале пандемии в Петербурге — 1 марта в вестибюле станции «Звенигородская». Махлеев, как было установлено, подошел к работнику метрополитена и стал спрашивать, где туалет. В ответ услышал, что на территории метро туалетов для пассажиров не предусмотрено, и распылил в лицо сотруднику химическое вещество.
Работник метрополитена получил химический ожог лица и обоих глаз. Лечение продлилось 21 день.
Махлеев в суде вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, от дачи показаний отказался.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, с дополнительным наказанием в виде запрета заниматься частной охранной деятельностью на срок 2 года.