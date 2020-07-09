Лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Ленобласти о Фургале: Серега — мировой мужик, Жириновский — красавчик. А я все равно пойду в губернаторы
Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Ленобласти Андрей Лебедев прокомментировал 9 июля изданию 47news задержание его коллеги по партии, губернатора Хабаровского края, по подозрению в организации убийств.
«Я Серегу (Фургала. — Прим. ред.) лично знаю. Мировой мужик, а Жириновский — красавчик. Слышали, что он сказал: «Фургал никогда не будет исключен из ЛДПР»», — заявил Лебедев.
Журналист издания поинтересовался у депутата — готов ли он после этой истории бороться за пост главы региона. «Фиг им! Все равно пойду в кандидаты в губернаторы Ленобласти», — ответил Лебедев. И уточнил: «Если надо — посидим в Лефортово. Выиграем губернатора Ленобласти и отдохнем. Но хотелось бы за свое, не по наветам».
Напомним, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ранее не только заявил, что не собирается исключать Фургала из партии, но и пригрозил уходом фракции ЛДПР из Госдумы в знак протеста против задержания.
В ночь на 9 июля Сергея Фургала задержали сотрудники ФСБ по делу об организации убийств предпринимателей региона в 2004–2005 годах. По данным в СМИ, в уголовном деле есть эпизоды об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. РБК добавляет, что Фургала также проверяют на причастность к убийствам предпринимателей Александра Адамова и Романа Сандалова.
Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов. Фургал является членом ЛДПР.