Лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Ленобласти о Фургале: Серега — мировой мужик, Жириновский — красавчик. А я все равно пойду в губернаторы

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Ленобласти Андрей Лебедев прокомментировал 9 июля изданию 47news задержание его коллеги по партии, губернатора Хабаровского края, по подозрению в организации убийств.



«Я Серегу (Фургала. — Прим. ред.) лично знаю. Мировой мужик, а Жириновский — красавчик. Слышали, что он сказал: «Фургал никогда не будет исключен из ЛДПР»», — заявил Лебедев.



Журналист издания поинтересовался у депутата — готов ли он после этой истории бороться за пост главы региона. «Фиг им! Все равно пойду в кандидаты в губернаторы Ленобласти», — ответил Лебедев. И уточнил: «Если надо — посидим в Лефортово. Выиграем губернатора Ленобласти и отдохнем. Но хотелось бы за свое, не по наветам».

