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09.07.2020 16:33
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Вплоть до 15 лет тюрьмы. В Госдуму внесён законопроект о наказании за склонение в Интернете к употреблению наркотиков

Группа депутатов Государственной думы, которая ранее в четверг внесла законопроект о блокировке информации, «содержащей оправдание экстремизма», предлагает дополнить статью 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» новым подпунктом «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)». Законопроект опубликован в базе на сайте Госдумы 9 июля.

Кроме того, депутаты, которые представляют все фракции Госдумы, предлагают ввести санкцию до 15 лет лишения свободы за ранее отсутствовавшее в статье последствие «склонения к употреблению».

«Если они (действия по склонению. — Прим. ред.) повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — гласит законодательная новелла.

В пояснительной записке авторы ссылаются на встречу Владимира Путина с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока 6 сентября 2019 года, в ходе которой «президент Российской Федерации поручил принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ».

Подготовкой поправок занималась «комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», которая установила «многочисленные факты массового склонения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») молодого, репродуктивного населения России к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Василий Пискарев
Василий ПискаревФото: duma.gov.ru

Комиссия во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции, членом «Единой России» Василием Пискаревым также выявила факты «навязывания представителями иностранных государств с использованием вышеуказанных средств информации идеологии «безопасности» наркопотребления и «безвредности» опийных наркотиков для беременных женщин».

Верховный суд РФ и Правительство в прилагаемых к законопроекту отзывах «замечаний не имеют» и «поддерживают» инициативу. В кабмине только отметили, что необходимо избежать правовых коллизий и определиться с «подследственностью данного состава преступления».

Василий Пискарев
Василий ПискаревФото: duma.gov.ru

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Комментарии (5)

iphonedimona
Если по уму, то таких казнить надо беспощадно. Но это не для нас, это предполагает наличие правосудия в стране.
Агроном аэродрома
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.(с)
hedgehog_
а уже есть список сайтов, где занимаются работами по употреблению?
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