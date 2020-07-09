Евразийский банк развития видит себя на Широтной магистрали и в трамвае до Славянки. Он собирается участвовать в обоих проектах
Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов подписали соглашение о намерениях. Банк намерен поучаствовать в крупнейших транспортных проектах города. О подписании соглашения 9 июля сообщает пресс-служба губернатора.
Соглашение направлено на реализацию и финансирование инвестиционных проектов развития транспортной и коммунальной инфраструктуры. В частности, оно «даёт старт дальнейшему сотрудничеству, в первую очередь в таких проектах, как строительство Широтной магистрали скоростного движения и трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка», говорится в сообщении.
Напомним, проект первого участка ШМСД — от примыкания к ЗСД до Витебского проспекта — находится в экспертизе. В этом году предполагается потратить миллиард на подготовку территории для него. Стоимость первого этапа — порядка 30 млрд, всего проекта — более 180 млрд.
Концессионное соглашение на строительство трамвайной лини до Славянки было подписано с компанией «Балтнедвижсервис» в октябре 2019 года. Минимальная стоимость частных инвестиций — 25,9 млрд рублей.
ЕАБР принимал участие в крупнейших инфраструктурных проектах Петербурга. В частности, в реконструкции первой очереди Пулково и финансировании строительства ЗСД.
Евразийский банк развития — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов, всего в портфеле банка более 90 инвестиционных проектов в шести государствах.