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09.07.2020 15:46
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Попытка подружиться с террористами привела жителя Петербурга в колонию

Шесть лет колонии получил житель Петербурга за попытку стать членом террористической ячейки. Руководили ими из Сирии.

О приговоре 9 июля сообщает региональное управление ФСБ. Служба утверждает, что деятельность законспирированной ячейки координировали боевики «Джамаат ат-Таухид ва-Джихад» из запрещенной в России «Джебхат ан-Нусра», команды поступали с территории Сирии.

Приговаривал мужчину по фамилии Каримов 2-й Западный окружной военный суд; судя по карточке дела, было это еще 6-го числа. Каримова обвинили в покушении на участие в террористической деятельности.

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