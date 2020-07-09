Исаакиевский собор откроется 19 июля. На колоннаду разрешат подняться ещё раньше

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Петербурге станет доступным для посетителей 19 июля. Об этом «Фонтанке» рассказал его пресс-секретарь Игорь Стахеев.



«Сейчас заканчиваем обработку помещений специальными средствами. Готовимся», — добавил представитель музея-памятника.



По его словам, посетителям необходимо будет носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Он добавил, Спас на Крови, который также входит в музейный комплекс, откроется 23 июля.



На официальном сайте ГМП указано, что 12-го числа заработает часовня-музей, а 16 июля — колоннада Исаакиевского собора.

