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09.07.2020 15:35
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Исаакиевский собор откроется 19 июля. На колоннаду разрешат подняться ещё раньше

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Петербурге станет доступным для посетителей 19 июля. Об этом «Фонтанке» рассказал его пресс-секретарь Игорь Стахеев.

«Сейчас заканчиваем обработку помещений специальными средствами. Готовимся», — добавил представитель музея-памятника.

По его словам, посетителям необходимо будет носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Он добавил, Спас на Крови, который также входит в музейный комплекс, откроется 23 июля.

На официальном сайте ГМП указано, что 12-го числа заработает часовня-музей, а 16 июля — колоннада Исаакиевского собора.

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» перестал принимать посетителей в конце марта этого года. Ограничительные меры были связаны с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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