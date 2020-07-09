750 детей с коронавирусом приняла с начала пандемии детская больница имени Филатова. Самому младшему было 2 дня

Один из трех перепрофилированных по COVID-19 детских стационаров сообщил о том, что с начала пандемии лечение в нем получили 750 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет. Об этом сообщает 9 июля комитет по здравоохранению.



Сейчас в детской городской клинической больнице № 5 им. Н. Ф. Филатова проходят лечение 59 детей.



Стационар одним из первых стал «инфекционным», с 1 марта больница начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, ОРВИ и пневмониями. Максимальная коечная мощность стационара составила 560 коек.

