750 детей с коронавирусом приняла с начала пандемии детская больница имени Филатова. Самому младшему было 2 дня
Один из трех перепрофилированных по COVID-19 детских стационаров сообщил о том, что с начала пандемии лечение в нем получили 750 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет. Об этом сообщает 9 июля комитет по здравоохранению.
Сейчас в детской городской клинической больнице № 5 им. Н. Ф. Филатова проходят лечение 59 детей.
Стационар одним из первых стал «инфекционным», с 1 марта больница начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, ОРВИ и пневмониями. Максимальная коечная мощность стационара составила 560 коек.
«В больнице развернуто отделение для детей младшего возраста, куда нередко попадают малыши сразу после роддома. Cамому маленькому пациенту, поступившему на лечение, было 2 дня. Лечат детей в основном противовирусными препаратами на основе интерферона, применяют симптоматическую терапию, при развитии пневмонии, конечно, назначаются антибиотики. У маленьких пациентов коронавирус обычно проявляется в виде привычного ОРВИ, а вот подростки, как отмечают врачи, начиная с 12–13 лет уже значительно чаще болеют пневмонией», — сообщили в ведомстве.
Всего в Санкт-Петербурге во время пандемии детей принимали три учреждения. Помимо Детской городской клинической больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова, это Детская больница Святой Ольги и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. В общей сложности они пролечили около 900 детей.