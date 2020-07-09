С 1 по 9 июля в 16 лагерей отправились отдыхать более 2500 детей из Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.



Сегодня открылся знаменитый «Зеркальный», в него заехали более 250 детей. Кроме того, работают лагеря «Восход», «Зеленый огонек», «Фрегат», «Буревестник», «Факел+» и другие. Всего обещают открыть более 30 лагерей для детского отдыха. Но заработают они только после того, как заключение о готовности выдаст Роспотребнадзор.



«Несмотря на строгость мер безопасности и закрытый режим работы, для детей «Зеркальный» стал даже комфортнее — в каждой комнате размещается меньшее количество детей, количество ребят в отрядах сокращено, а большая часть мероприятий организуется на свежем воздухе», — уверяют в Смольном.