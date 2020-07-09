Более 2500 детей из Петербурга отправились отдыхать в лагеря. В Смольном уверяют, что в пандемию они стали даже удобнее
С 1 по 9 июля в 16 лагерей отправились отдыхать более 2500 детей из Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Сегодня открылся знаменитый «Зеркальный», в него заехали более 250 детей. Кроме того, работают лагеря «Восход», «Зеленый огонек», «Фрегат», «Буревестник», «Факел+» и другие. Всего обещают открыть более 30 лагерей для детского отдыха. Но заработают они только после того, как заключение о готовности выдаст Роспотребнадзор.
«Несмотря на строгость мер безопасности и закрытый режим работы, для детей «Зеркальный» стал даже комфортнее — в каждой комнате размещается меньшее количество детей, количество ребят в отрядах сокращено, а большая часть мероприятий организуется на свежем воздухе», — уверяют в Смольном.
Напомним, ранее Роспотребнадзор запретил детский отдых в других регионах — исключение сделали для Москвы, Севастополя и Петербурга. Из Северной столицы разрешили ездить в Ленобласть. Губернатор Петербурга Александр Беглов обещал, что город откроет всего 36 детских лагерей, 29 из них — в 47-м регионе. Однако точных сроков он не называл.
«Фонтанка» сообщала о том, что в большинстве лагерей первые заезды сдвинули на 9 июля. В некоторых из них не успели получить результаты тестов на коронавирус от всех сотрудников. А примерно четверть лагерей Ленобласти и вовсе не решились работать в условиях ограничений Роспотребнадзора.