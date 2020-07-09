Мэра Сеула, считавшегося кандидатом в президенты Южной Кореи от либералов, нашли мертвым

Поисковая операция, которая началась после заявления дочери политика о его пропаже, завершена. Как пишут китайские СМИ, Пак Вон Суна нашли мертвым.



По данным телеканала CGTN, 9 июля в столице Республики Кореи нашли тело мэра.



Градоначальника начали искать после того, как его дочь пришла в полицию и заявила, что нашла дома записку, похожую на прощальную, а телефоны отца перестали подавать какие-либо сигналы.



Для поиска Пака использовались дроны и собаки.

