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09.07.2020 14:57
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Мэра Сеула, считавшегося кандидатом в президенты Южной Кореи от либералов, нашли мертвым

Поисковая операция, которая началась после заявления дочери политика о его пропаже, завершена. Как пишут китайские СМИ, Пак Вон Суна нашли мертвым.

По данным телеканала CGTN, 9 июля в столице Республики Кореи нашли тело мэра.

Градоначальника начали искать после того, как его дочь пришла в полицию и заявила, что нашла дома записку, похожую на прощальную, а телефоны отца перестали подавать какие-либо сигналы.

Для поиска Пака использовались дроны и собаки.

Пак Вон Сун занимает должность мэра Сеула с 2011 года. Он принимал участие в выборах как единый кандидат от оппозиции. На посту мэра отметился большим вниманием к благоустройству города и развитию общественного транспорта. Пак считался одним из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах 2022 года.

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