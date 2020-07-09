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09.07.2020 14:28
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«Концентрированное выражение прямой демократии». Памфилова отчиталась Путину о голосовании по поправкам и предложила проводить выборы несколько дней

Президент России Владимир Путин провел заседание набсовета Агентства стратегических инициатив, на котором председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о прошедшем плебисците.

«Голосование прошло абсолютно свободно, беспрецедентно открыто и прозрачно. Можно говорить, что общественное голосование стало концентрированным выражением прямой демократии. Пусть со мной кто-нибудь поспорит», — заявила 9 июля Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, только «очень странные люди» могли быть против такого волеизъявления народа. Она предложила рассмотреть возможность проведения голосования в течение нескольких дней. Напомним, эксперты «Фонтанки» ранее отмечали, что наблюдение за таким голосованием серьезно осложняется и открывается простор для фальсификаций. Первыми о возможности и необходимости расширения на обычные выборы практики многодневного голосования заявили Валентина Матвиенко и Андрей Клишас.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что работа на технологическом и эпидемиологическом уровне во время голосования была идеальной.

Накануне Памфилова пообещала наказать проголосовавших несколько раз.

По итогам обработки 100 % протоколов поправки к Конституции поддержали 77,92 % проголосовавших россиян.

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Комментарии (14)

немасвак
раньше казалось она умнаябаба...а оказалось даже хуже чем все....
Савва Морозов
а такой записной либералкой была, ещё гайдаро-чубайсовского разлива. крашенинников оттуда же. известные ныне, как путинисты, телеведущие - аж все подпевали им. кто платит - к тому и побегут, даже, если завтра ходорок победит на выборах.
Агроном аэродрома
"«Концентрированное выражение прямой демократии»" - юппи. Просто добавь воды!
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