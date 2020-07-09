«Концентрированное выражение прямой демократии». Памфилова отчиталась Путину о голосовании по поправкам и предложила проводить выборы несколько дней

Президент России Владимир Путин провел заседание набсовета Агентства стратегических инициатив, на котором председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о прошедшем плебисците.



«Голосование прошло абсолютно свободно, беспрецедентно открыто и прозрачно. Можно говорить, что общественное голосование стало концентрированным выражением прямой демократии. Пусть со мной кто-нибудь поспорит», — заявила 9 июля Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».



По ее словам, только «очень странные люди» могли быть против такого волеизъявления народа. Она предложила рассмотреть возможность проведения голосования в течение нескольких дней. Напомним, эксперты «Фонтанки» ранее отмечали, что наблюдение за таким голосованием серьезно осложняется и открывается простор для фальсификаций. Первыми о возможности и необходимости расширения на обычные выборы практики многодневного голосования заявили Валентина Матвиенко и Андрей Клишас.