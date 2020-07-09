Песков: Нелогично связывать убийство чеченца в Австрии с Кадыровым, глава республики «наверняка не может понять, в чем дело»

«К здравой логике это не имеет никакого отношения. Убитый гражданин Австрии и Рамзан Кадыров? Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове? Согласитесь, нелогично», — высказал позицию Кремля Песков, комментируя насильственную смерть чеченского блогера, который был отрицательно настроен по отношению к текущей ситуации на своей родине и высказывал недовольство в отношении главы Чечни.

Песков сослался на самого Кадырова, который ранее сказал о своей непричастности и даже выразил мнение, что убийство — дело рук работающих против России спецслужб. «Наверняка не может понять, в чем дело», — отметил Песков, имея в виду предположения о возможной связи чеченского лидера со смертью россиянина.



В Кремле, как уточнил пресс-секретарь, информацию об инциденте черпают из СМИ, других подробностей у чиновников нет. По словам Пескова, он в курсе, что убитый продолжительное время жил в Австрии, но его юридический статус — был ли он гражданином Австрии или беженцем — неизвестен.

