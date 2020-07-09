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09.07.2020 14:33
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Песков: Нелогично связывать убийство чеченца в Австрии с Кадыровым, глава республики «наверняка не может понять, в чем дело»

Искать связь убийства выходца из Чечни в Австрии с главой Чеченской Республики нелогично, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

«К здравой логике это не имеет никакого отношения. Убитый гражданин Австрии и Рамзан Кадыров? Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове? Согласитесь, нелогично», — высказал позицию Кремля Песков, комментируя насильственную смерть чеченского блогера, который был отрицательно настроен по отношению к текущей ситуации на своей родине и высказывал недовольство в отношении главы Чечни.

Песков сослался на самого Кадырова, который ранее сказал о своей непричастности и даже выразил мнение, что убийство — дело рук работающих против России спецслужб. «Наверняка не может понять, в чем дело», — отметил Песков, имея в виду предположения о возможной связи чеченского лидера со смертью россиянина.

В Кремле, как уточнил пресс-секретарь, информацию об инциденте черпают из СМИ, других подробностей у чиновников нет. По словам Пескова, он в курсе, что убитый продолжительное время жил в Австрии, но его юридический статус — был ли он гражданином Австрии или беженцем — неизвестен.

4 июля в городе Герасдорф-бай-Вине, недалеко от Вены, нашли тело 43-летнего россиянина с огнестрельным ранением. После появились предположения, что убитый — Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. С 2005 года он живет в Австрии, местные документы выписаны на имя Мартина Бека. Господин Умаров вел YouTube-канал, на котором в том числе критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. В феврале 2020 во Франции был убит чеченский блогер Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый.

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Комментарии (10)

blackcatwhitecat
а я вот не понимаю, они там аутотренингом таким образом занимаются?
Zloi_prohozhiy
как раз - именно логично! Как-то усиленно начали академега отмазывать, подозрительно
stavrosmarauder
он в какой раз ничего не может понять, зайдите в его инсту и попросите прокомментировать Тумсо, не бойтесь! я докопался, меня забанили)))
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