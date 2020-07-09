Группа депутатов из всех фракции Государственной думы 9 июля внесла законопроект, который меняет закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Предложение шести депутатов от «Единой России», двух депутатов от ЛДПР, двух депутатов «Справедливой России» и двух коммунистов предполагает расширение оснований для ограничения доступа к информации.

Парламентарии рекомендуют заменить действующую норму о запрете сведений, которые содержат «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка» иной формулировкой.



Вместо «призывов» новая редакция позволит блокировать контент, содержащий «обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам».

Необходимость замены «призывов» на «оправдание» депутаты объяснили выводами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Комиссией установлены многочисленные факты распространения представителями иностранных государств информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность, по соображениям политического, идеологического, религиозного и иного характера с целью деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества. Фиксируются участившиеся случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений. При этом прославление нацизма и других человеконенавистнических идей представляется как реализация права на свободу выражения мнения», — пишут в пояснительной записке депутаты Пискарёв, Исаев, Шхагошев, Поклонская, Альшевских, Белых, Синельщиков, Курбанов, Савельев, Деньгин, Рыжак и Чепа.

Фото: sozd.duma.gov.ru Фото: sozd.duma.gov.ru Фото: sozd.duma.gov.ru Фото: sozd.duma.gov.ru Фото: sozd.duma.gov.ru

Авторы отмечают, что действующая норма закона о блокировках действует «только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности», но принятие новеллы «позволит осуществить блокировку интернет-ресурсов, распространяющих информацию экстремистского и террористического толка, угрожающую безопасности государства и проживающих в нем граждан, в короткие сроки, достижение которых затруднительно в судебном порядке».

Депутаты отмечают, что новая редакция закона необходима для «предотвращения радикализации несовершеннолетних».

«Молодежная среда в силу своих возрастных особенностей наиболее подвержена негативному влиянию, в ней легче формируются радикальные взгляды и убеждения», — утверждают авторы и приводят статистику Генпрокуратуры за 2019 год, когда из 445 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, 230 — это молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе 42 несовершеннолетних.

Появление законопроекта совпало с кампанией по разоблачению «иностранного вмешательства» в проведение общероссийского голосования по принятию конституционных поправок Владимира Путина, обысками у оппозиционеров, которые имели отношение к общественной кампании «НЕТ!» и готовили акцию протеста.

