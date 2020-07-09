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09.07.2020 14:14
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Кремль: Губернатором Хабаровского края пока остается Фургал, задержанный по подозрению в организации убийств

Губернатором Хабаровского края «в настоящий момент является» член партии ЛДПР Сергей Фургал, задержанный по подозрению в организации убийств. Об этом 9 июля сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

При этом Песков уточнил, что президент может принять решение об отставке Фургала из-за утраты доверия.

«Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия, <...> мы вас об этом проинформируем», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Источники РБК уверяют, что отставка может состояться в ближайшее время. Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что исключать Фургала из партии не будут «никогда». Он также пригрозил уходом фракции ЛДПР из Госдумы.

Напомним, в ночь на 9 июля Сергея Фургала задержали сотрудники ФСБ по делу об организации убийств предпринимателей региона в 2004–2005 годах. По данным в СМИ, в уголовном деле есть эпизоды об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. РБК добавляет, что Фургала также проверяют на причастность к убийствам предпринимателей Александра Адамова и Романа Сандалова.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов. Фургал является членом ЛДПР.

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