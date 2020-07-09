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09.07.2020 14:10
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Amazon сам признался, что возил в Крым посылки, и заплатил штраф

Из-за ошибки в системе отслеживания сервис Amazon доставлял посылки в Крым и другие регионы, которые находятся под американскими санкциями. Компании пришлось заплатить штраф.

Об этом 9 июля сообщает Минфин США. Штраф «набежал» за посылки, которые уходили в Сирию, Иран, Крым и людям, которые находятся в санкционных списках. Уточняется, что Amazon сам сообщил о проблеме, и поэтому штраф оказался небольшим — 134 тысячи долларов, это половина от стоимости отправленных посылок.

Посылки в эти регионы отправлялись из-за технических ошибок. Например, система не знала, что Ялта находится в Крыму, и не распознавала как запрещённую для работы территорию, когда адрес назначения был написан как Krimea. Кроме того, посылки могли оформляться на адреса зарубежных представительств регионов из санкционного списка. Сейчас эта проблема решена.

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