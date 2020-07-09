ГАТИ выявила нарушения при благоустройстве дворов в центре Петербурга. Штраф получит член ассоциации проектировщиков

По данным пресс-службы ГАТИ, ООО «Севзап ПБ» нарушила требования по обеспечению безопасного прохода пешеходов и содержанию рабочей зоны на улицах Галерной, Глинки и Декабристов. Компания обещала оперативно устранить все неполадки — установить ограждения и мостки в месте проведения работ.

Государственная административно-техническая инспекция возбудила дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Севзап ПБ». Как сообщают в инспекции 9 июля, компания подвергла опасности жителей Адмиралтейского района.

Однако в ООО «Севзап ПБ» сказали, что о возбуждении дел ничего не слышали, и отказались от дальнейших комментариев.



Как рассказали «Фонтанке» в ГАТИ, компанию ждет штраф в размере от 130 до 700 тыс. рублей за каждый из трех объектов. Работы выполняются по заказу местной администрации. Завершить их нужно до 31 августа.



По данным СПАРК, с начала 2020 года у ООО «Севзап ПБ» четыре владельца. До этого единственным собственником был Миронов Антон. Выручка компании за 2019 год составила 35,6 млн рублей, а чистая прибыль — 10 млн рублей. Компания входит в ассоциацию проектировщиков «Стройпроект».

