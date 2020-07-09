Въезжай и живи: когда стоит покупать квартиру с меблировкой?

Вслед за уже привычными квартирами с отделкой, на рынке появляется новый тренд — жилье с мебелью и техникой сразу от застройщика. Никаких утомительных переездов, долгих походов по магазинам и сборки мебели по выходным. Заселиться в новую квартиру можно, как в Европе, — получил ключи, захватил личные вещи и доехал до места.

Фото: ГК «КВС»

Что включает меблировка от застройщика, сколько это стоит и как не ошибиться, выбирая «все включено», рассказывает ГК «КВС» — компания запустила новую услугу в июне.

Для кого удобны квартиры с мебелью?

Основной плюс квартир «под ключ» — возможность сэкономить драгоценное время и заодно избавить себя от суеты. Квартиры с мебелью удобны, например, для тех, кто переезжает в Петербург из другого города. Не нужно тратиться на аренду жилья, пока идет подбор и меблировка новой квартиры.

Квартиры с мебелью часто выбирают инвесторы, которые хотят быстро сдать недвижимость в аренду и получать доход. Удобно это и для тех, кто снимает жилье, пока ждет свою квартиру в новостройке.

«Современный покупатель в целом больше настроен на полную комплектацию продукта. Основная ценность сегодня — это время. Приобретая квартиру уже с полным комплектом мебели и техники, клиент может заселиться в новое жилье практически сразу после получения ключей. Продумать будущий интерьер в деталях можно еще на этапе строительства, тем самым оптимизировать процесс переезда», — отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Фото: ГК «КВС»

Меблировка от застройщика — это когда все квартиры одинаковые?

Единого стандарта меблированных квартир нет, все зависит от самого застройщика и от его услуги. «Мы понимаем, что каждый человек представляет идеальный интерьер по-своему. Поэтому изначально мы прорабатывали услугу, которая дает возможность сконструировать обстановку. У нас есть базовая комплектация, и покупатель может дополнить или изменить ее на свой вкус и бюджет», — рассказывает Анжелика Альшаева.

Проекты меблировки в «КВС» разработаны для пяти разных типов квартир, классических планировок и формата «евро» с совмещенной кухней-гостиной. Цветовое решение покупатель выбирает сам. В нашем сервисе их более 20 вариантов. Кроме того, он может добавить в комплект и другие предметы из каталога, изменить марку техники.

Для каждой квартиры разрабатывается свой дизайн-проект, учитывающий особенности планировки и размеры помещений.

Что включает меблировка и сколько это стоит?

Стоимость зависит от того, какую комплектацию выберет клиент. Базовое предложение формируется из самых необходимых предметов мебели, а элементы декора, освещения остаются на усмотрение владельца.

Для примера, в ГК «КВС» в базовую комплектацию квартиры-студии входит встроенная кухня с мойкой, плитой и вытяжкой, барная стойка со стульями, вместительный шкаф, тумбы для гостиной и мебель для прихожей с шкафом, полочками и зеркалом. Стоимость комплекта составляет от 200 000 рублей. Для многокомнатных квартир также полностью комплектуются спальни.

Если клиент захочет изменить марку бытовой техники, заказать дополнительно тумбы, столы, диваны, или, наоборот, убрать какие-либо предметы, цена будет меняться в зависимости от выбора новосела.

Фото: ГК «КВС»

Можно ли сэкономить, покупая квартиру сразу с мебелью?

В комплексной меблировке работает то же правило, что и в отделке от застройщика. За счет оптовых поставок и исключения затрат на организацию продаж в розницу, меблировка квартиры предлагается с существенной скидкой. Выгода может доходить до 30–40% по сравнению с ситуацией, когда этот же комплект приобретался клиентом самостоятельно в салоне, уточняют в «КВС».

Нужно также учесть, что в стоимость комплекта уже включены доставка и профессиональная сборка. На практике это значительные статьи расхода при создании интерьера.

«Еще один плюс — стоимость меблировки фиксируется в момент заказа. Если квартира приобретается «на котловане» и будет сдана только через полтора-два года, цена за заказанную мебель и технику не изменится», — отметила Анжелика Альшаева.

Как убедиться, что мебель будет качественной?

Предлагая квартиры с мебелью, ответственный застройщик обязательно назовет компанию-производителя. Зная марку, легко найти информацию о поставщике в интернете, отзывы о качестве и сервисе.

«Партнером ГК «КВС» стала Первая мебельная фабрика — один из крупнейших производителей корпусной мебели в России. Компания обладает современным производством, предлагает интересные стилевые решения и уже зарекомендовала себя на рынке. Что немаловажно, наш партнер дает гарантию на корпуса мебели 20 лет», — рассказала Анжелика Альшаева.

Фото: ГК «КВС»

Когда можно заказать мебель?

На рынке есть разные варианты. В большинстве компаний меблировку можно заказать только в момент покупки квартиры. В ГК «КВС» опцию предлагают на любом этапе строительства дома или после ввода его в эксплуатацию.

«Приобрести меблировку можно как по 100% оплате, так и в рассрочку. Услугу можно заказать и оплатить онлайн, не выходя из дома. Это особенно удобно для клиентов из регионов или для тех, кому сложно найти время для встречи с менеджером», — уточнили в «КВС».

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