Суд запарковал бывшего сотрудника ЦУП на 2,5 года. Плату с автомобилистов в Петергофе собирали в карман

Об оглашении приговора 9 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Коршунов признан виновным в покушении на ч. 3 ст. 159 УК («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»), а также в особо крупном мошенничестве. Суд установил, что Коршунов дал указание своим подчиненным без оформления кассового чека собирать деньги с автовладельцев за пользование парковками на Прудовой улице и в Предпортовом проезде.

Cмольнинский районный суд признал виновным в мошенничестве Сергея Коршунова, бывшего начальника управления контроля эксплуатации и технического обслуживания парковок СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Он приговорен к 2,5 годам в колонии общего режима.

Эту «теневую выручку» вовлеченные в схему участники должны были передавать не в



бухгалтерию ЦУП, а Коршунову. В частности, летом 2017 года таким образом от контролеров парковки на Прудовой было получено почти 700 тысяч. Осенью дошел черед и до парковки в Предпортовом.



Всего с 1 июля по 2 ноября 2017 года Коршунов, как говорится в решении суда, с использованием своего служебного положения совершил мошенничество на общую сумму 1 247 000 рублей — особо крупный размер. Один из участников цепочки обратился в правоохранительные органы, и 2 ноября Коршунов был задержан в кафе при получении очередного «транша» в 270 тысяч.



«Фонтанка» в 2018 году писала о том, как контрольное управление губернатора озадачилось резким падением выручки с нескольких парковок. В июне 2016-го с двух парковок на Прудовой в городскую казну пришло 875 тыс. и 731 тыс. рублей, а в июне 2017-го — 126 тыс. и 91 тыс. рублей. О том, как работала схема, читайте в материале «Фонтанки».

