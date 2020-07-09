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09.07.2020 13:44
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В Сеуле мэра ищут беспилотники и собаки

СМИ Республики Кореи пишут о том, что мэра Сеула объявили пропавшим. ТАСС 9 июля сообщает о том, что полиция задействует в поисках служебных собак и беспилотники.

Дочь мэра Сеула Пак Вон Суна обратилась в полицию, заявив, что градоначальник «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание. Его телефон в настоящее время отключен».

Полиция столицы развернула широкомасштабные поиски Пака, в которых задействованы служебные собаки и беспилотники.

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