«Самодостаточные птицы и летающие звери». Социальный проект «Легко-Легко» нашел единственный способ выжить
Социальный проект «Легко-Легко», созданный в 2009 году по инициативе группы волонтеров благотворительного фонда AdVita, нуждается в денежных средствах для возобновления работы после коронавируса.
Защитная маска с цитатой Чехова, авоська с изображением собаки в свитере и новом шарфе и зонт с проявляющимся рисунком — все это можно приобрести, чтобы помочь. Достаточно даже купить одну открытку.
Социальный проект «Легко-Легко» ежегодно проводит более сотни больших и малых мероприятий в пользу благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»), помогающему людям с онкологическими заболеваниями, и за 11 лет существования передал в фонд более 18 млн руб. пожертвований и отчислений с продаж сувениров.
Пространство «Легко-Легко» объединяет магазин сувениров и инклюзивную керамическую мастерскую, в которой создается «Петербург в миниатюре» — копии петербургских зданий, расписанные вручную, а до коронавирусной пандемии проводились мастер-классы по ручной лепке, акварели и гончарному ремеслу.
Сейчас организации, которая работает без государственной поддержки, грантов и частных пожертвований, необходимы деньги, чтобы восстановить работу. Поэтому она проводит распродажу: часть коллекции сувениров можно приобрести со скидкой