«Самодостаточные птицы и летающие звери». Социальный проект «Легко-Легко» нашел единственный способ выжить

Социальный проект «Легко-Легко», созданный в 2009 году по инициативе группы волонтеров благотворительного фонда AdVita, нуждается в денежных средствах для возобновления работы после коронавируса.



Защитная маска с цитатой Чехова, авоська с изображением собаки в свитере и новом шарфе и зонт с проявляющимся рисунком — все это можно приобрести, чтобы помочь. Достаточно даже купить одну открытку.



Социальный проект «Легко-Легко» ежегодно проводит более сотни больших и малых мероприятий в пользу благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»), помогающему людям с онкологическими заболеваниями, и за 11 лет существования передал в фонд более 18 млн руб. пожертвований и отчислений с продаж сувениров.

