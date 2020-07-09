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09.07.2020 13:30
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«Самодостаточные птицы и летающие звери». Социальный проект «Легко-Легко» нашел единственный способ выжить

Социальный проект «Легко-Легко», созданный в 2009 году по инициативе группы волонтеров благотворительного фонда AdVita, нуждается в денежных средствах для возобновления работы после коронавируса.

Защитная маска с цитатой Чехова, авоська с изображением собаки в свитере и новом шарфе и зонт с проявляющимся рисунком — все это можно приобрести, чтобы помочь. Достаточно даже купить одну открытку.

Социальный проект «Легко-Легко» ежегодно проводит более сотни больших и малых мероприятий в пользу благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»), помогающему людям с онкологическими заболеваниями, и за 11 лет существования передал в фонд более 18 млн руб. пожертвований и отчислений с продаж сувениров.

Пространство «Легко-Легко» объединяет магазин сувениров и инклюзивную керамическую мастерскую, в которой создается «Петербург в миниатюре» — копии петербургских зданий, расписанные вручную, а до коронавирусной пандемии проводились мастер-классы по ручной лепке, акварели и гончарному ремеслу.

Сейчас организации, которая работает без государственной поддержки, грантов и частных пожертвований, необходимы деньги, чтобы восстановить работу. Поэтому она проводит распродажу: часть коллекции сувениров можно приобрести со скидкой 50 %.

© Фонтанка.Ру

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