Смольный создает арктическую службу занятости

Комитет по делам Арктики Смольного представил проект «Активизация участия Санкт-Петербурга в развитии судоходства по Северному морскому пути». К 2035 году чиновники хотят вовлечь крупный городской бизнес в самый пафосный транспортный коридор планеты.

Проект прошел все положенные согласования внутри комитета по делам Арктики, одобрен проектным управлением администрации губернатора и даже обзавёлся собственным паспортом. Об этом сообщила «Фонтанке» 9 июля пресс-секретарь ведомства Оксана Шульга. Предоставить редакции его текст целиком она не смогла — в ближайшие дни будет сформирован комитет проекта, после чего произойдет официальная презентация.



Идея документа основана на мысли о необходимости максимального вовлечения городских предприятий в освоение Северного морского пути. Комитет по делам Арктики рассчитывает в течение ближайших 15 лет заинтересовать гигантов СМП в петербургском бизнесе и помочь последним подстроиться под потребности первых. Сейчас это структуры Росатома и Роснефти, монстры энергетики «НОВАТЭК» и «Газпром».

Идея проекта комитета по делам Арктики — единая площадка, на которой запросы действующих игроков глобальной стройки окажутся рядом с предложениями петербургских предприятий. В каком виде появится такая площадка, в Смольном пока не говорят. По словам Оксаны Шульги, руководители её ведомства собираются содействовать вхождению петербургских компаний в арктические проекты практически и с помощью законодательных инициатив.

Проект очень похож на специализированную службу занятости, в которой работодателями будут выступать крупные игроки Северного морского пути, а соискателями рабочих мест — городские компании, которые могут предложить для вечной мерзлоты свои кадры, продукцию или услуги.

