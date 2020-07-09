Председатель нижней палаты Федерального собрания России Вячеслав Володин заявил о необходимости анализа всех международных соглашений РФ на предмет соответствия обновлённой Конституции. Об этом он сказал на заседании Совета законодателей РФ в четверг, 9 июля.

«Речь идет об усилении нашей страны на международной арене, об укреплении нашего суверенитета. Мы считаем крайне важной такую норму. И после ее вступления в силу было бы правильно проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в этой части в течение 1990-х годов и до сегодняшнего дня действуют. Речь идет о верховенстве нашей Конституции над международными соглашениями, над решениями международных организаций», — цитирует Володина ТАСС.

Кроме того, спикер Госдумы и бывший замглавы администрации Владимира Путина полагает, что «правильно было бы уведомить все международные организации о принятой норме Конституции», по которой Основной закон РФ «теперь доминирует над теми решениями, которые приняты и будут приниматься с тем, чтобы коллеги из международных организаций, начиная от Парламентской ассамблеи Совета Европы и заканчивая другими структурами, понимали», что Россия будет руководствоваться своей Конституцией.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

«Ее положения занимают доминирующую (позицию. — Прим. ред.) по отношению к тем решениям, которые могут быть приняты или уже приняты», — заключил Володин.

Депутат от фракции «Единая Россия» заметил, что необходима более эффективная защита суверенитета страны, недопущение «вмешательства извне». Слова Володина совпали с серией заявлений сенаторов о беспрецедентном внешнем давлении с целью сорвать плебисцит по принятию конституционных поправок.

Обновлённая 79 статья Конституции РФ теперь гласит, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ». Ранее такой нормы в тексте основного закона не было.



«Российская Федерация остается в едином европейском правовом пространстве, — заявил в день окончания общероссийского голосования по поправкам Путина их соавтор сенатор Андрей Клишас. — Когда государственные органы будут толковать положения конвенций, когда будут порождать для нас новые обязательства, то РФ, конечно же, будет соотносить эти обязательства со своим конституционным правопорядком».

В конце февраля 2020 года, ещё до появления поправки Валентины Терешковой про обнуление президентских сроков для президента Владимира Путина, Андрей Клишас уверял «Фонтанку», что поправки не приведут к отмене возможности россиян искать защиты своих прав в ЕСПЧ.

«Задача была поставлена следующая — сохранить то понимание прав и свобод человека, которое во многом базируется на решениях Европейского суда и закреплено решениями Конституционного суда России. Это трогать не нужно», — говорил зимой Андрей Клишас в большом интервью.

Во время обсуждения поправок другой сенатор Константин Косачёв прямо указывал на необходимость конституционной защиты от решений международных органов. В качестве примера называлось дело ЮКОСа.



«Недавнее решение апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам компании «ЮКОС». Обстоятельства дела крайне сомнительны. Решение очевидно политизированное. Нужны конституционные инструменты защиты от беззастенчивых посягательств», — заявлял Косачёв в конце февраля.

О возможности заморозки отношений с Советом Европы и ЕСПЧ власти заговорили в 2017 году. Тогда эксперты объясняли «Фонтанке», как это скажется на обычных россиянах.

