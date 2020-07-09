Вечером 8 июля и ночью с 8 на 9 июля в Петербурге произошло два ДТП с перевертышами, и оба попали на видео. В одном случае кроссовер и малолитражка не поделили перекресток, а в другом водитель не смог без приключений проехать по двору.



Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 22:05 на Т-образном перекрестке Литовской улицы и улицы Грибалёвой столкнулись Daewoo Matiz и DongFeng AX7. В результате китайский кроссовер оказался лежащим на крыше. «Все живы», — добавили очевидцы.