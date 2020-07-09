Вечер перевертышей: камеры засняли переворот кроссовера на Грибалёвой и «жесткую посадку» «Соляриса» на Искровском
Вечером 8 июля и ночью с 8 на 9 июля в Петербурге произошло два ДТП с перевертышами, и оба попали на видео. В одном случае кроссовер и малолитражка не поделили перекресток, а в другом водитель не смог без приключений проехать по двору.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 22:05 на Т-образном перекрестке Литовской улицы и улицы Грибалёвой столкнулись Daewoo Matiz и DongFeng AX7. В результате китайский кроссовер оказался лежащим на крыше. «Все живы», — добавили очевидцы.
Авария попала на камеру видеорегистратора одного из стоявших на перекрестке автомобилей. На записи видно, как на перекрестке загорается зеленый и «Матиз» поворачивает налево на Грибалёвой, и в этот момент ему в бок врезается ехавший по Литовской во встречном направлении Dongfeng. От удара кроссовер переворачивается на крышу.
Ночью во дворе дома 6, корпус 6, по Искровскому проспекту автомобиль Hyundai Solaris врезался в две припаркованные машины — SsangYong Actyon и микроавтобус с европейскими номерами, после чего опрокинулся набок. Очевидцы утверждают, что водитель «Хёндэ» был с признаками алкогольного опьянения.
На видео с камеры наблюдения, опубликованном на сайте YouTube, видно, что летел «Солярис» на приличной для двора скорости. «Приземление» было довольно жестким и громким.