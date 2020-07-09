«Он никуда не сбежит». Жириновский заявил, что губернатора Фургала, подозреваемого в организации убийств, никогда не исключат из ЛДПР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание члена партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. Об этом 9 июля пишет РИА Новости.
Жириновский заявил, что Фургала «из ЛДПР не исключат никогда». Он также подчеркнул, что задержание губернатора «прошло не в самой корректной форме». И добавил, что Фургал «никуда не сбежит».
«Если действительно в 2004-2005 году были какие-то преступления, убийства, неважно что, и был якобы замешан Сергей Иванович Фургал, чего вы (силовики) ждали 15 лет?», - подчеркнул Жириновский.
Напомним, в ночь на 9 июля Сергея Фургала задержали сотрудники ФСБ по делу об организации убийств предпринимателей региона в 2004–2005 годах. По данным в СМИ, в уголовном деле есть эпизоды об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. РБК добавляет, что Фургала также проверяют на причастность к убийствам предпринимателей Александра Адамова и Романа Сандалова.
Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов. Фургал является членом ЛДПР.