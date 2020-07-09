«Он никуда не сбежит». Жириновский заявил, что губернатора Фургала, подозреваемого в организации убийств, никогда не исключат из ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание члена партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. Об этом 9 июля пишет РИА Новости.



Жириновский заявил, что Фургала «из ЛДПР не исключат никогда». Он также подчеркнул, что задержание губернатора «прошло не в самой корректной форме». И добавил, что Фургал «никуда не сбежит».

«Если действительно в 2004-2005 году были какие-то преступления, убийства, неважно что, и был якобы замешан Сергей Иванович Фургал, чего вы (силовики) ждали 15 лет?», - подчеркнул Жириновский.

