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09.07.2020 12:07
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Два учебных вертолета Ми-28УБ поступили на вооружение ЗВО в Санкт-Петербурге. Они спасут летчиков при жесткой посадке

Два учебно-боевых вертолета Ми-28УБ переданы на вооружение вертолетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа. Они оборудованы двумя комплектами управления.

Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

Как сообщает 9 июля пресс-служба ЗВО, боевые машины поступили в рамках Государственного оборонного заказа. Отличием учебно-боевого варианта, отмечают в округе, от исходного является наличие двойного комплекта управления на основе гидромеханических систем. То есть вертолетом можно полноценно управлять из любой кабины.

пресс-служба ЗВО

Предыдущая модель — Ми-28Н — не имела такой системы управления, из-за чего оператор в передней кабине был ограничен в возможностях пилотирования.

В новой модели вместо оператора систем в передней кабине располагается инструктор, а в задней — обучаемый летчик. Кроме того, использованы новые энергопоглощающие кресла, предохраняющие летчиков от травм при жесткой посадке.

Ранее первая партия учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ поступила на вооружение отдельного вертолетного полка в начале года.

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