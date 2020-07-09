Два учебных вертолета Ми-28УБ поступили на вооружение ЗВО в Санкт-Петербурге. Они спасут летчиков при жесткой посадке
Два учебно-боевых вертолета Ми-28УБ переданы на вооружение вертолетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа. Они оборудованы двумя комплектами управления.
Как сообщает 9 июля пресс-служба ЗВО, боевые машины поступили в рамках Государственного оборонного заказа. Отличием учебно-боевого варианта, отмечают в округе, от исходного является наличие двойного комплекта управления на основе гидромеханических систем. То есть вертолетом можно полноценно управлять из любой кабины.
пресс-служба ЗВО
Предыдущая модель — Ми-28Н — не имела такой системы управления, из-за чего оператор в передней кабине был ограничен в возможностях пилотирования.
В новой модели вместо оператора систем в передней кабине располагается инструктор, а в задней — обучаемый летчик. Кроме того, использованы новые энергопоглощающие кресла, предохраняющие летчиков от травм при жесткой посадке.
Ранее первая партия учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ поступила на вооружение отдельного вертолетного полка в начале года.