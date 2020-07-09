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09.07.2020 11:59
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Смольный не согласовал митинг против поправок к Конституции

Администрация Петербурга отказала в согласовании митинга против поправок к Конституции, который был намечен на 15 июля. Об этом 9 июля в Twitter сообщил представитель Либертарианской партии Денис Луговский.

Заявку на проведение массового мероприятия подавали совместно представители движения «Весна», Либертарианской партии и «Открытой России».

«Основание — мы якобы не уложились в установленные ФЗ сроки подачи, что является неправдой. Подавали мы 3 июля, и мы вписались в срок, обозначенный в законе. Будем обжаловать решение и думать над альтернативным форматом», — написал Луговский.

Утром стало известно, что в Москве около офиса «Открытой России» задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову.

Кроме того, ранее Пивоваров сообщил, что с обыском пришли и к координатору «Правозащиты Открытки» Алексею Прянишникову. Обыски также проходят у координаторов организации Татьяны Усмановой, Ольги Горелик, у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и московского муниципального депутата Юлии Галяминой. Все они были участниками кампании «НЕТ», которая выступала против поправок к Конституции.

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Комментарии (12)

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Оп - Мы проведем митинг против вашего произвола. Вы преступники, бандиты. убийцы. Согласуйте пожалуйста митинг.
Путин - Мы вам отказываем - нам он не нравится.
Оп - но почему? Мы же все по закону делаем.
Путин - ну вот и делайте, по закону я вам не разрешу, потому что я убийца, бандит и преступник и насрать мне и на ваш закон, и на ваши права, и на Конституцию. Да и на вас тоже. Я вам не позволю митинговать против себя.
Оп - да. ну ладно, тогда давайте так - мы выйдем, что-то покричим, ваши бандиты упакуют самых активных на 15 суток, штрафы назначат, полиция кому нибудь руку сломает. И вы довольны - все осталось по прежнему, и мы тоже - провели акцию неповиновения.
Путин - так и сделаем.

Вот это оппозиция. БРАВО. Именно так борятся за права и свободу. Где лайк то поставить?
ldsDenis
Смольному некогда согласовывать митинги против действующей власти, Смольному главное обеспечить незаконную торговлю в городе, с чёрным налом, который вполне возможно идёт на поддержание террористов, в том числе в структурах МВД и в самом Смольном.
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