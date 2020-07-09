Смольный не согласовал митинг против поправок к Конституции

Администрация Петербурга отказала в согласовании митинга против поправок к Конституции, который был намечен на 15 июля. Об этом 9 июля в Twitter сообщил представитель Либертарианской партии Денис Луговский.
Заявку на проведение массового мероприятия подавали совместно представители движения «Весна», Либертарианской партии и «Открытой России».
«Основание — мы якобы не уложились в установленные ФЗ сроки подачи, что является неправдой. Подавали мы 3 июля, и мы вписались в срок, обозначенный в законе. Будем обжаловать решение и думать над альтернативным форматом», — написал Луговский.
Утром стало известно, что в Москве около офиса «Открытой России» задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову.
Кроме того, ранее Пивоваров сообщил, что с обыском пришли и к координатору «Правозащиты Открытки» Алексею Прянишникову. Обыски также проходят у координаторов организации Татьяны Усмановой, Ольги Горелик, у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и московского муниципального депутата Юлии Галяминой. Все они были участниками кампании «НЕТ», которая выступала против поправок к Конституции.