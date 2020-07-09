Смольный не согласовал митинг против поправок к Конституции

SanNik 09 Июл 2020 в 13:03 09 Июл 2020 в 13:03

Оп - Мы проведем митинг против вашего произвола. Вы преступники, бандиты. убийцы. Согласуйте пожалуйста митинг.

Путин - Мы вам отказываем - нам он не нравится.

Оп - но почему? Мы же все по закону делаем.

Путин - ну вот и делайте, по закону я вам не разрешу, потому что я убийца, бандит и преступник и насрать мне и на ваш закон, и на ваши права, и на Конституцию. Да и на вас тоже. Я вам не позволю митинговать против себя.

Оп - да. ну ладно, тогда давайте так - мы выйдем, что-то покричим, ваши бандиты упакуют самых активных на 15 суток, штрафы назначат, полиция кому нибудь руку сломает. И вы довольны - все осталось по прежнему, и мы тоже - провели акцию неповиновения.

Путин - так и сделаем.



Вот это оппозиция. БРАВО. Именно так борятся за права и свободу. Где лайк то поставить?