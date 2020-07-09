Setl Group — лидер по вводу жилья в Петербурге

За первое полугодие Setl Group ввел в эксплуатацию свыше 122 тыс. кв. м жилья — в 2,3 раза больше, чем компания, расположившаяся на второй строчке.



Среди сданных объектов — 8 очередь ЖК комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга. И 6 очередь проекта комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе. Помимо жилых домов, в первом полугодии холдинг ввел в эксплуатацию общеобразовательную школу №573 в составе ЖК «Чистое небо» — она откроет двери для ребят уже 1 сентября текущего года.



Школа стала юбилейным объектом для холдинга — именно на этот объект пришелся 7-миллионный квадратный метр общей площади недвижимости, сданной Setl Group.



Отметим, что в 2020 году Единый ресурс застройщиков присвоил холдингу Setl Group наивысший рейтинг — 5 баллов из 5 возможных — за соблюдение декларируемого срока ввода жилья. Максимальное значение рейтинга ЕРЗ (5) означает, что вероятность своевременного ввода в эксплуатацию строящихся домов близка к 100%.



Справка о холдинге Setl Group



Справка о компании «Петербургская Недвижимость»



ЖК «Солнечный город» — застройщик ООО «Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф



ЖК «Чистое небо» — застройщик ООО «Строительная компания «Каменка», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

