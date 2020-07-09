FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 11:48
3
Печать

Комздрав: В статистику погибших от коронавируса на 9 июля попали случаи и за апрель, и за июль

Комитет по здравоохранению рассказал о погибших, которые вошли в статистику смертности от COVID-19 в четверг в Северной столице.

Как сообщает пресс-служба ведомства, из 36 зарегистрированных случаев смерти от новой коронавирусной инфекции 19 мужчин от 33 до 87 лет, 17 женщин от 60 до 90 лет.

«Пациенты скончались в апреле, июне и июле 2020 года», — отмечает комздрав.

Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания, — кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, гипертоническая болезнь, цирроз печени, а также онкологические заболевания.

Как писала «Фонтанка», количество скончавшихся от коронавируса петербуржцев превысило 1,5 тысячи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

kuk-vasyusha
кручу верчу, как хочу
pitmenspb
Когда статистику Росстат по смертности озвучите за июнь в СПб?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний