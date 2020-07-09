Комздрав: В статистику погибших от коронавируса на 9 июля попали случаи и за апрель, и за июль

Комитет по здравоохранению рассказал о погибших, которые вошли в статистику смертности от COVID-19 в четверг в Северной столице.



Как сообщает пресс-служба ведомства, из 36 зарегистрированных случаев смерти от новой коронавирусной инфекции 19 мужчин от 33 до 87 лет, 17 женщин от 60 до 90 лет.



«Пациенты скончались в апреле, июне и июле 2020 года», — отмечает комздрав.



Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания, — кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, гипертоническая болезнь, цирроз печени, а также онкологические заболевания.

